Mandaty za budowanie zamków z piasku. Nad Bałtykiem nawet 4300 zł kary

W całej Hiszpanii nielegalne jest także spanie na dziko na plaży, ale poza plażą już można. Nie wolno też rozkładać namiotów do biwakowania w miejscach zabronionych. Kara grzywny za nielegalne biwakowanie na dzikich plażach wynosi od 40 do 150 euro (ok. 170 – 650 zł) za każdy nielegalnie zajęty metr kwadratowy. Ale w hiszpańskiej prowincji Murcja kara grzywny za to wykroczenie może sięgać nawet 1500 euro (prawie 6500 zł).