Największa w Europie szopka z piasku. Robi wrażenie

Medialna szopka

O nietypowej szopce z piasku na Gran Canarii napisały media w całej Hiszpanii. Na przykład "Repsol Guide" umieścił szopkę w swoim artykule "Miasta, w których można cieszyć się Bożym Narodzeniem z dziećmi, natomiast Viajar, dodatek do gazety El Periódico, dedykuje jej monografię i mówi, że jest to "wyjątkowa pocztówka bożonarodzeniowa". Podobnie Tourinews zawiera to w swoim artykule "5 niesamowitych szopek, które można znaleźć w Hiszpanii w Święta Bożego Narodzenia".