Wyjątkowy widok nad Tatrami. "Czary"

Za wyjątkowy spektakl na niebie odpowiedzialne są chmury soczewkowate

Te wyjątkowe chmury nazywa się soczewkowatymi (altocumulus lenticularis). Powstają one podczas zjawisk fenowych, w tym m.in. podczas halnego, czyli ciepłego i suchego wiatru, który wieje z gór w kierunku dolin. Te nieruchome chmury układają się równolegle do linii gór oraz pod kątem prostym do linii wiatru.