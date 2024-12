Oblegana wyspa w Europie. Lotnisko się nie wyrabia

W całym 2023 r. Teneryfę odwiedziło 6,5 mln turystów (w tym kilkaset tysięcy Polaków) , najwięcej w historii wyspy – podaje portal canarianweekly.com. Ponad 5 mln to turyści zagraniczni (wzrost o 11 proc. względem poprzedniego roku), a prawie 900 tys. to turyści krajowi z Hiszpanii kontynentalnej (wzrost o 7,1 proc.). W 2024 r. ta liczba – według szacunków – może przekroczyć rekordowe 7 mln turystów z całego świata.

Organizacja zwraca uwagę na poważne problemy z przepustowością terminalu, szczególnie w dni o dużym natężeniu ruchu (przede wszystkim we wtorki i piątki). CEOE wyraziła też obawy, co do zdolności lotniska do obsługi sytuacji awaryjnych, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i pracowników. Z tego powodu Konfederacja podkreśla pilną potrzebę stworzenia nowoczesnej infrastruktury, która zagwarantuje bezpieczeństwo w każdych okolicznościach.