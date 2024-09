Pierwsza na świecie taka inwestycja. Duma mieszkańców Teneryfy

Wspaniałe widoki ze szczytu Teide

Stojąc na szczycie Teide, można podziwiać bajeczne widoki, sąsiednie wyspy archipelagu, a chmury ma się u stóp i wydaje się, że wzrokiem sięga się w nieskończoność. Powietrze jest wyjątkowo przejrzyste i niemal zawsze świeci tu słońce (Wyspy Kanaryjskie to obok Hawajów i Chile jedno z trzech, najlepszych miejsc do obserwacji nieba z Ziemi). Sytuacje, w których widoczność jest tu ograniczona, należą do rzadkości.