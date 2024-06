Drogowy koszmar w trasie na Mierzeję Wiślaną. "Gotowy przepis na wydłużoną podróż, nerwy i permanentne korki"

Już było pięknie, ale…

Remont drogi 501 zbliża się szczęśliwie do końca i utrudnienia nie będą już tak uciążliwe, jak w ubiegłym roku, ale… właśnie rozpoczął się remont półtorakilometrowego odcinka drogi numer 502 z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. To trasa o całkowitej długości ok. 15 km, na której w wakacje i ciepłe weekendy zawsze tworzą się korki. Teraz do tego trzeba dołożyć jeszcze ruch wahadłowy. Turyści są załamani.