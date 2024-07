Niezwykła atrakcja na Wybrzeżu. "Sezon w pełni, mamy duże obłożenie"

- Ludzie sobie chwalą tę dzikość na trasie. Bo u nas, co się przewróci, to leży - jak w puszczy. Chyba że na torach, to usuwamy - śmieje się pan Mirosław. - Można mieć szczęście i zobaczyć zwierzęta. Czasem wyskoczy sarenka, a czasem łoś. Sarenka popatrzy i szybko ucieknie, ale za to łoś zazwyczaj stanie i patrzy, co bardzo turystów cieszy - opowiada.