Giant's Causeway. Kamienny cud Irlandii Północnej

Dla okolicznych mieszkańców Giant's Causeway nie jest tylko skupiskiem skał. To cała opowieść zaklęta w kamieniu, bowiem na wybrzeżu znajdziesz inne słynne formacje, takie jak Harfa czy But Olbrzyma. Ten gigantyczny kamień, przypominający ogromną stopę, wygląda jak dowód na to, że Fionn rzeczywiście kiedyś tamtędy przechodził. Podobnie Organy Olbrzyma – zbiór imponujących, pionowych kolumn, które przypominają piszczałki gigantycznej harfy.