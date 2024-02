Skalne miasta w Gruzji. Prawdziwe skarby architektury

Przykłady skalnych miast Gruzji są żywymi świadectwami adaptacji człowieka do otaczającej go natury, przy wykorzystaniu jej surowców i ukształtowania. Podróże do tych miejsc to również częste spotkania z gościnnością i kulturą Gruzinów, którzy są dumni ze swojej historii. To szansa na doświadczenie miejsca, gdzie tradycja splata się z naturą, tworząc pejzaż, który na długo pozostaje w pamięci każdego, kto ma szczęście go zobaczyć.