Jedna z najmniejszych stolic na świecie. Urzeka na każdym kroku

Valletta to niewątpliwie historyczna wizytówka Malty, która co roku przyciąga wielu turystów spragnionych południowego klimatu, likierów z opuncji czy charakterystycznej dla tej szerokości geograficznej zabudowy. Malta to idealna wyspa na trekking, nurkowanie, rejs po błękitnym morzu lub po prostu szybki city break w urokliwej stolicy.