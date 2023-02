Wadi Rum. Pustynia inna niż pozostałe i jedna z największych atrakcji Jordanii

Do Jordanii nawet za 119 zł w jedną stronę

Ceny wycieczek do Jordanii z biurem podróży zaczynają się od ok. 1,1 tys. zł za osobę (bez wyżywienia). Tygodniowe all inclusive to już wydatek rzędu 3-4 tys. zł, a za wycieczkę objazdową (ze śniadaniami) zapłacimy ok. 2,9 tys. zł. Z kolei bilety lotnicze linii Ryanair z Krakowa, Modlina i Poznania do Ammanu oraz Wizz Air z Warszawy do Akaby można kupić nawet za 119 zł za w jedną stronę.