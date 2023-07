Tanie wakacje w drogim kraju. Sprawdzamy, czy to możliwe?

Drugim niedrogim sposobem na dotarcie do Finlandii jest podróż samochodem i przeprawa promowa z ze stolicy Estonii, Tallina, do Helsinek. Najszybsze promy płyną niewiele ponad dwie godziny, ale z pewnością trzeba doliczyć także sporo czasu na dojazd do Tallina. Po drodze można zajrzeć do Rygi, Kowna czy Wilna. Ceny za podróż w dwie strony dla dwóch osób i samochodu osobowego to koszt ok. 400 zł. Kupując wcześniej, można dostać bilety jeszcze taniej. Podróż samochodowa może być jednak nieco droga, gdyż cena za 1l benzyny 95 przekracza w Finlandii 9 zł.