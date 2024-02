Odważny pomysł na zmiany przy placu Bankowym. Czy ta wizja spodoba się warszawiakom?

Klasyczna architektura w XXI w.

Propozycja architektów to wymiana elewacji Błękitnego Wieżowca ze szklanej na kamienną i nadanie mu neoklasycystycznej formy. 100-metrowy budynek upodobniłby się nieco do hotelu Warszawa na placu Powstańców Warszawy. Wieżowiec w tej formie w bardzo ciekawy sposób nawiązywałby do XIX-wiecznej zabudowy.