Nie tylko Kraków i Warszawa. Kolejne miasto odwołuje sylwestra

Dlaczego Wrocław nie organizuje miejskiego sylwestra? Powód jest prosty: nie ma na to pieniędzy. - Nie wykluczamy jednak powrotu do organizacji tego typu imprez w kolejnych latach, ale wszystko oczywiście będzie zależało od sytuacji budżetowej, która - mamy nadzieję, patrząc na zapowiedzi przyszłego rządu - może ulec poprawie. Organizacja Sylwestra w 2019 r. kosztowała 2,3 mln zł. Dziś, w związku z inflacją, byłaby to z pewnością wyższa kwota - dodaje Tomasz Sikora. - Na pewno będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, bo zapewne wielu wrocławian i tak przyjdzie na Rynek świętować tę noc.