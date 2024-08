Patopromenada nad Odrą we Wrocławiu. Ledwo można nią przejść

Sprawą zainteresowali się już miejscy radni. Poprosili o wyjaśnienia prezydenta Jacka Sutryka. Ten nie ma jednak dobrych wiadomości. Choć, jak podkreśla, dla urzędników "utrzymywanie i kreowanie nowych powiązań pieszo-rowerowych wzdłuż wrocławskiego systemu rzecznego oraz dążenie do odpowiednich standardów jakości przestrzeni i dostępności architektonicznej stanowi niezmiernie ważny kierunek planowania, rozwoju i zarządzania", to w tym przypadku w czasie gdy deweloperzy uzyskiwali pozwolenia na swoje inwestycje, Wrocław nie miał jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego okolic ulicy Michalczyka. Nie mógł więc wymusić na inwestorach konkretnych rozwiązań. Dziś plan już jest, ale uchwalono go w czasie, gdy przy Michalczyka trwała już budowa.