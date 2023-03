Jedno z najbardziej słonecznych miast w Europie. Zachwyca na każdym kroku

Warto zobaczyć tutaj również ruiny antycznego teatru rzymskiego, który powstał jeszcze w I wieku p.n.e. Według archeologów, funkcjonował on aż do III wieku, kiedy to Malaga i okolice zostały zajęte przez Maurów. Obok mieści się Centrum Interpretacji, gdzie udało się zebrać informacje dotyczące historii tego niezwykłego obiektu. Zarówno ruiny, jak i centrum zwiedzać można bezpłatnie.