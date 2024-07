Jedyna taka trasa w Polsce. Wybrzeże widziane z zupełnie nieznanej strony

Na kameralny wypoczynek warto się zatrzymać w Osłonce, gdzie zacumować może jedynie do sześciu jachtów. Przy drewnianym pomoście znajduje się wiata do wspólnego spożywania posiłków, pole namiotowe oraz boisko do gry w siatkówkę. Kameralna okolica zachęca do niespiesznego korzystania z uroków natury, tym bardziej że na miejscu wypożyczyć można rower.