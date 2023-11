Miasto na styku trzech państw z bazyliszkiem w tle. Daj się ponieść uroczym uliczkom

Tropem bazyliszka

Symbolem Bazylei jest bazyliszek, którego postać można zobaczyć na wielu miejskich fontannach oraz budynkach. I choć nie ma żadnych dowodów na to, by miasto zaczerpnęło swoją nazwę właśnie od tego mitycznego stwora, to spacerując po Bazylei, wielokrotnie można się natknąć na jego podobiznę. Ot, choćby wędrując promenadą wzdłuż Renu, wypatrzeć można fontannę Basiliskenbrunnen - krystalicznie czysta woda tryska tu prosto z pyska potwora. Takich symboli w Bazylei znaleźć można naprawdę sporo!