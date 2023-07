Nie tylko plaże i morze. Wspaniałymi zabytkami starożytności mogłaby obdzielić kilka państw

Te pytanie nie dawały spokoju pewnemu archeologowi amatorowi - Heinrichowi Schliemannowi. Postawił on sobie za cel, by udowodnić, że znana wszystkim z mitów Troja nie była tylko literackim wymysłem. Skrupulatnie podążając za zapiskami Homera, Schliemann udał się na tureckie wybrzeże w poszukiwaniu antycznego miasta. Uzbrojony w łopatę, odkopał na wzgórzu Hisarlik kawałek muru obronnego. Gdy tylko uzyskał pozwolenie na dalsze wykopaliska, dostał się się aż do dziewięciu warstw dawnych ośrodków miejskich, budowanych jeden na drugim. Opierając się znów na dziele Homera, archeolog uznał, że trzecie ruiny to właśnie Troja.