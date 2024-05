Wyjątkowy region Polski. Magia na każdym kroku

Tajemnicze Kaszuby

Kaszubskie lasy to nie tylko wspaniałe i kameralne miejsce na długie spacer, ale także skrywające liczne tajemnice. W Odrach oraz Węsiorach, ukryte między drzewami, znajdują się intrygujące kamienne kręgi. Pomimo że stoją one niewzruszenie na tych terenach już od I wieku, to dalej pozostają zagadką. Czy były miejscem plemiennych narad? A może miały związek z rytuałami pogrzebowymi Gotów? Kamienne kręgi niezmiennie roztaczają wokół siebie aurę tajemniczości.