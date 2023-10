Sabaty czarownic i nie tylko. Miejsca związane z magią i pogańskimi rytuałami

Babia Góra – góra, na której mieszkał sam diabeł

Babia Góra to jedna z najbardziej znanych szczytów w Polsce i to nie tylko ze względu na swoje walory krajobrazowe. W dawnych czasach wierzono bowiem, że to właśnie tu ściągają czarownice z całego kraju i organizują swoje sabaty. Dobitnie świadczy o tym sama nazwa góry – "baba" oznacza tu nie tyle "kobietę", co "wiedźmę". Lokalni mieszkańcy przestrzegali dzieci i przyjezdnych, aby nie chodzili na Babią Górę po zmroku, gdyż miejsce to znajduje się wtedy pod działaniem sił nieczystych.