Salar de Uyuni. Białe złoto XXI wieku

Salar de Uyuni to nie tylko zachwycający cud natury, który co roku przyciąga tysiące turystów, ale i jedno z największych miejsc wydobycia soli na świecie. Powierzchnia solniska jest naznaczona licznymi dołami wydobywczymi, zaorana motykami miejscowych pracowników, którzy każdego dnia pozyskują biały surowiec. Solnisko położone na wysokości 3700 m n.p.m. zajmuje 10 tys. km kw. (powierzchnia Libanu).

Ajmarowie to druga pod względem liczebności populacja rdzennych mieszkańców, którzy co roku wydobywają ręcznie około 25 tys. ton soli. Ale pod warstwą soli znajduje się jeszcze większy skarb: białe złoto XXI w.

Najbiedniejsza południowoamerykańska kraina dosłownie leży na najbogatszych złożach litu, stanowiących co najmniej 17 proc. ogólnoświatowych zasobów. Według najnowszych informacji złoża mogą zawierać około 21 mln ton litu. Boliwijczycy już od lat marzą, że ten cenny pierwiastek pomoże im wyrwać się z biedy i doprowadzi ich kraj do bogactwa. Przypomnijmy, że w Boliwii około 40 proc. ludzi żyje poniżej progu ubóstwa.

Roztwór soli o wysokiej zawartości litu jest pompowany z głębokości ok. 20 m i odprowadzany do zbiorników wyparnych. Jest to na tyle cenny pierwiastek, że każdy jego gram jest na wagę złota. Lit pozyskiwany z Salar de Uyuni może zawędrować aż do belgijskich fabryk, gdzie staje się elementem baterii elektrycznego samochodu Volvo XC40 lub Audi e-Tron.