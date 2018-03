Samodzielnie zbudował chatę w kanadyjskiej głuszy. Teraz żyje tak, jak sobie wymarzył

Przez ponad pół roku samodzielnie budował niewielką drewnianą chatkę w kanadyjskiej głuszy. Wszystko nagrał, a wideo umieścił w mediach społecznościowych. Teraz jego kanał MySelfReliance przyżywa oblężenie, a Shawn James stał się sławny na całym świecie wśród fanów niezależności, bushcraftu i dzikiej przyrody.

Shawn od dziecka pasjonował się wszelkimi aktywnościami związanymi z outdoorem i przyrodą. Pracując na budowach, już jako nastolatek zdołał zarobić na swoją własną ziemię. Po kilku latach sprzedał ją z ponad dwukrotnym zyskiem, który zainwestował w kolejną posiadłość. Na niej w wieku 21 lat postawił własnoręcznie pierwszą drewnianą chatę – stwierdził wtedy, że typowe życie - szkoła, praca - to nie do końca to, o czym marzy. Zamierzał zamieszkać w niej i żyć po swojemu, blisko natury, jednak wtedy jeszcze nie było mu to pisane.

Wrócił do pracy, założył rodzinę i wiódł życie typowe dla kanadyjskiej klasy średniej. Stwierdził jednak, że duży dom, drogie samochody i podróże po świecie nie sprawiają mu aż tyle przyjemności, co jego marzenia z dawnych czasów – niezależność, prostota i kontakt z naturą. Opracował swój własny system pracy – krócej a intensywniej – po to, aby więcej czasu móc poświęcać swojej pasji. Jej realizację też dokładnie zaplanował.

My Self Reliance to nie tylko dokumentacja budowy chatki w środku kanadyjskiego lasu. To przede wszystkim historia realizacji największego marzenia i konsekwentnego dążenia do celu. Popularność jaką zdobył projekt to też dowód na to, jak bardzo w dzisiejszych czasach ludzie potrzebują kontaktu z naturą i odpoczynku od pędzącego świata XXI w. Jak wspomina Shawn, nie chodziło mu o to, aby uciec od cywilizacji, ale żeby żyć na własnych zasadach i realizować swoją największą pasję – bycie niezależnym i jak najbliżej przyrody. Udowadnia, że dzięki przemyślanemu planowi udało mu się osiągnąć sukces.