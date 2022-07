Samolot musiał lądować awaryjnie. Powodem zachowanie jednego z pasażerów

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 26 lipca, kiedy Boeing 787-9 linii lotniczych Virgin Atlantic leciał z Londynu do Los Angeles. Jeden z podróżnych próbował dostać się do kokpitu samolotu, forsując drzwi. Piloci podjęli natychmiastową decyzję o przekierowaniu maszyny do pobliskiego Salt Lake City, gdzie awaryjnie wylądowali.