Sandomierz na topie. W majówkę zapowiadają się tłumy

Urok filmowego Sandomierza

Większość turystów odwiedzających Sandomierz, to właśnie fani ojca Mateusza. Przyjeżdżając do miasta, chcą obejrzeć plebanię oraz kościół, w którym jest proboszczem. Kręcone są tu jednak głównie plenery – sceny na rynku oraz staromiejskich uliczkach. Zdjęcia bywają realizowane również w zlokalizowanych tam kawiarniach i restauracjach. Większość ujęć powstaje jednak w studiu filmowym, a aktorzy pojawiają się w Sandomierzu raz na jakiś czas.

Mimo to spacer ulicami, które do tej pory znało się tylko z ekranu, to dla wielu osób duża atrakcja. Powstało też muzeum, w którym odwzorowano wnętrza z serialu i wyeksponowano woskowe figury aktorów.