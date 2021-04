Zgon, Swornegacie i Tumidaj. Polskie miejscowości o nietypowych nazwach przyciągają turystów

Miejscowości o naprawdę zaskakujących nazwach jest w Polsce mnóstwo! Niektóre z nich to prawdziwe perełki turystyczne, gdzie nie wystarczy zatrzymać się na pamiątkowe zdjęcie przy tablicy z nazwą. Warto spędzić tam więcej czasu – na pewno nie będzie on stracony.

Skąd taka nazwa? To zlepek dwóch kaszubskich słów – swora, czyli zaplecione w warkocz korzenie sosny, które wykorzystywane były do gacenia (umacniania) brzegów jeziora.

- Do Zgonu przyjeżdżam już od kilku lat i jest to jedno z moich ulubionych miejsc na Mazurach. Uwielbiam panujący tu klimat. Na początku czułam się trochę nieswojo, ale teraz wydaje mi się, że to nazwa jak każda inna. Tym bardziej, że Zgon to miejsce pełne życia - mówi nam Iwona z Warszawy.