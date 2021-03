Sarbinowo. To będzie hit wakacji 2021

Do tej pory turyści, którzy planowali wakacje w Polsce, z reguły wybierali takie kurorty jak Władysławowo i Ustka. W tym roku niezwykle popularne staje się Sarbinowo. Co to za miejsce i dlaczego nagle stało się hitem?

Sarbinowo to wieś letniskowa w północno-zachodniej Polsce Źródło: Getty Images