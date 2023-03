Foki w Polsce. Gdzie można je zobaczyć?

Populację foki szarej w Bałtyku szacuje się na ok. 30 tys. osobników. Często zdarza się wypatrzyć je nie tyle w wodzie, co na plaży. Wówczas trzeba stosować się do kilku ważnych zasad. Przede wszystkim należy utrzymać dystans, nie polewać zwierzęcia wodą, ani nie próbować spychać go z powrotem do morza.