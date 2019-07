Sanok. Kontrowersyjna reklama baru

Są ubrani w burki i mają pasy szahida. Zamiast ładunków wybuchowych – butelki z sosami. Dwaj mężczyźni zapraszają na pierwsze urodziny sanockiego baru. Ma być atrakcyjnie i wybuchowo, po czym ten wybuch słychać. Miało być zabawnie, jest niesmacznie.

– Siemanko, chcielibyśmy zaprosić was na wielkie urodziny Baru Kebab, które odbędą się 12 lipca. Mamy dla was przygotowane super konkursy, obserwujcie nasz profil na Facebooku, tam naprawdę będzie się działo. Czekamy na was – mówi do mikrofonu jeden z bohaterów klipu. Chwilę później następuje wybuch. Drugi z mężczyzn trzyma w uniesionych dłoniach menu baru.

A wy co myślicie o takiej promocji usług? Bo choć kebab wywodzi się z kuchni arabskiej, i pewnie do tego chcieli nawiązać pomysłodawcy filmu, nie znaczy to, że jadają go terroryści. Może więc warto było poszukać innych nawiązań do tej kultury, nikogo nie obrażając i nie bawiąc się niczyim kosztem.