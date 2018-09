Santorini przeżywa prawdziwy najazd turystów. Burmistrz mówi "dość"

Wszechobecny tłok, zalegające śmieci oraz problemy z wodą i elektrycznością. To skutki coraz większego napływu turystów na Santorini. Dlatego władze wyspy postanowiły wprowadzić limit przyjezdnych.

Santorini (powierzchniowo nieco mniejsze od Zakopanego) jest jedną z najpopularniejszych greckich wysp , odwiedzaną rocznie przez ok. 2 mln turystów. Są dni, kiedy przyjeżdża na nią aż 18 tys. osób. W ocenie lokalnych władz do zdecydowanie za dużo, dlatego wprowadzają limit liczby odwiedzających – do 8 tys. dziennie. Nowe prawo zacznie obowiązywać w 2019 r.

Wielu mieszkańców nie jest zadowolonych z decyzji władz i krytykuje burmistrza. – Turysta przybywający promem wydaje ok. 150 euro dziennie (ok. 650 zł), a niemal 70 proc. osób tu żyjących pracuje w sektorze turystyki – wylicza Nikos Nomikos, prezes stowarzyszenia handlu detalicznego na wyspie. – Nie chcemy tu żadnych ograniczeń. Chcemy, żeby jeszcze więcej ludzi przyjeżdżało – mówi.

Choć obecnie Santorini jest niezwykle popularne i przyciąga wiele par z całego świata (uważane jest za jedno z najlepszych miejsc na ślub i miesiąc miodowy), nie zawsze tak było. W 1956 r. wyspa została zniszczona przez trzęsienie ziemi, co doprowadziło do masowego jej opuszczenia przez mieszkańców. Jednak od 2000 r. populacja zwiększyła się ponad dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 25 tys. osób. Wakacje tutaj nie należą do najtańszych. Wille i luksusowe apartamenty w słynnej wiosce Oia potrafią kosztować nawet 8 tys. dol. za noc (ok. 30 tys. zł).