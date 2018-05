Saranda. Najczęściej odwiedzane miasto Albanii

Saranda jest niewielką i pełną uroku miejscowością na słonecznym albańskim wybrzeżu. Bardzo łatwo tutaj dojechać, a lokalizacja wybierana jest zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i pary. Zobacz, na czym polega fenomen Sarandy i gdzie się zatrzymać.

Albańskie plaże w okolicach Sarandy czy Ksamil przypominają Bahamy (Materiały prasowe)

Saranda – Albania na wakacje

Saranda leży na południu Albanii nad Morzem Jońskim w malowniczej zatoce, miejscami otoczona nawet 400-metrowymi stromymi klifami z wapienia. Krajobraz miasta wzbogacają winnice, plantacje owoców cytrusowych, gaje oliwne. Saranda jest najbardziej znanym kurortem tej części Bałkanów, uwielbianym przez turystów z całej Europy, a dostępnym niegdyś jedynie dla dygnitarzy. Do najbliższego miasta greckiej wyspy Korfu, Kassiopi, mamy stąd w linii prostej ok. 11 km. Saranda jest więc dodatkowo świetna bazą wypadową na wycieczki po ciekawej okolicy. Nieopodal znajdują się również masywy Mali i Gjerë, gratka dla osób aktywnych, przede wszystkim miłośników trekkingu i chodzenia po górach. Jadąc kilka kilometrów na południe od Sarandy wzdłuż Wybrzeża Jońskiego, napotkamy jeszcze jeden interesujący kurort, ok. trzykrotnie mniej zaludniony Ksamil, chętnie odwiedzany, także przez naszych rodaków. Okolice miasta do złudzenia przypominają Karaiby ze złocistymi plażami i bajecznymi widokami.

Saranda – pogoda

Sarandę charakteryzuje wspaniały klimat, idealny na spędzenie przyjemnych wakacji na wybrzeżu. W tej części Bałkanów doświadczymy aż 290 słonecznych dni rocznie, a z pięknych plaż obserwować możemy panoramę niedalekiej wyspy Korfu. Przeciętna dobowa temperatura w Sarandzie i okolicach pomiędzy majem a październikiem wynosi co najmniej 20 st. C, sezon turystyczny w kurorcie trwa więc stosunkowo długo.

Najgorętsze miesiące to z kolei lipiec i sierpień, kiedy na termometrze obserwujemy nierzadko całymi tygodniami ponad 35-stopniowe upały, przy praktycznym braku opadów. Morze Jońskie jest tutaj krystalicznie czyste i zachęcające do kąpieli czy uprawiania sportów wodnych. Cieplutkie i pogodne są również wieczory, idealne chwile na niespieszne spacery brzegiem morza, głównym deptakiem i delektowanie się pyszną kuchnią lokalną z rybami i owocami morza na czele. W chłodniejszym półroczu temperatury w Sarandzie są zazwyczaj dodatnie, bez opadów śniegu czy wiatrów, za to z wysoką wilgotnością powietrza.

Saranda – atrakcje turystyczne albańskiej perełki

Historia Sarandy sięga szóstego stulecia naszej ery, pierwsza nazwa miasta brzmiała Onchesmos, a jedna z kolejnych - Porto Edda. Ślady dawnego portu i początków wiejskiego osadnictwa badają współcześni nam archeolodzy, zajmujący się dziejami tego niesamowitego, okupowanego, palonego i odbudowanego zakątka Albanii. W ostatnich latach w Albanii miała miejsce istna rewolucja turystyczna, a ten piękny i wciąż niedrogi kraj, bardzo szybko się rozwijający, odkrywany jest przez ciekawych go przyjezdnych. Saranda to lokalna perełka z licznymi atrakcjami. Znajdziemy tutaj takie ciekawostki, jak słynne Blue Eye, górskie jeziorko Niebieskie Oko, uznawane za cud przyrody, źródło Syri i Kalter, z lodowatą wodą, o niezbadanej głębokości, sięgającej co najmniej 50 metrów. Oprócz oglądania niezapomnianych widoków i bajecznych plaż, jak w okolicach Ksamil, to przede wszystkim fani historii i zwiedzania interesujących miejsc będą tutaj mieli używanie. Obowiązkowe punkty na liście szanującego się turysty, spędzającego urlop w Sarandzie i okolicach, to starożytne miasto Butrint z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zamki Lekursi oraz Ali Paszy we Vrine, ruiny w Finiq, kościół bizantyjski w Mesopotam czy klasztory św. Jerzego i Czterdziestu Świętych. Czterdziestu Świętych to właśnie nazwa miasta Saranda, przetłumaczona z języków włoskiego bądź greckiego.

Albania należy w ostatnich czasach do wakacyjnego Top 10, nie tylko dla Europejczyków. Tłumaczą to przede wszystkim boskie wybrzeże, pewna pogoda i stosunkowo niedrogie ceny zakwaterowania, wyżywienia czy atrakcji. Sprawdź najlepsze miejsca noclegowe i ciekawe miejsca w kraju.

