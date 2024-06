Sceny jak z horroru. Niedźwiedź zdemolował dom

Co roku media publikują opowieści mieszkańców, którym niedźwiedzie np. zniszczyły pojemniki na śmieci czy włamały się do namiotów. Władze Kolumbii Brytyjskiej przypominają, że te zwierzęta potrzebują dużo jedzenia i kiedy raz się zorientują, że śmietniki i spiżarnie oznaczają jedzenie, zapamiętują to na długo.