Ściany we krwi i wymioty na pościeli. Hotel w Poznaniu miał dość imprezowiczów

1500 zł za malowanie pokoju po zabrudzeniu ścian krwią lub fekaliami, 600 zł za pranie wykładziny po zanieczyszczeniu jej wymiotami. To tylko niektóre pozycje z autentycznego cennika szkód w hotelu Gromada w Poznaniu.

Wśród gości hotelowych zdarzają się także niestety tacy, którzy po przekroczeniu progu pokoju tracą resztki dobrego wychowania. Obsługa nawet najbardziej ekskluzywnych hoteli zmuszona jest do sprzątania bałaganu pozostawionego przez gości, w tym resztek jedzenia, pustych puszek, butelek czy zużytych prezerwatyw. Puste opakowania po jedzeniu to jednak drobiazg. Problemy, z jakimi musi zmagać się obsługa, dobitnie obrazuje załącznik do regulaminu hotelu Gromada w Poznaniu. Wśród turystów wywołuje on mieszane uczucia.