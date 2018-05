Ścieki w Motławie. Sprawdzamy, czy zagrażają turystom

Zrzut ścieków do Motławy może zagrozić trójmiejskiej turystyce. To nie tylko zanieczyszczenie ekosystemu wodnego, ale i szum na całą Polskę. Dopiero przekonamy się, jakie będą tego konsekwencje.

Paskudny odór, śnięte ryby i zielono-brązowy kolor wody – taki krajobraz od dwóch dni zdobi wciąż rozbudowujące się gdańskie pobrzeże. Wielu turystów przyjeżdża do Gdańska z wielkich aglomeracji, by cieszyć się świeżym powietrzem i otwartą morską przestrzenią.

Niestety we wtorek 15 maja doszło do awarii w przepompowni ścieków na Ołowiance. W wyniku uszkodzenia pomp w ciągu godziny do Motławy zrzucanych było ok. 2300 metrów sześciennych nieczystości.