Włoski odpowiednik Morskiego Oka. Poznaj najczęściej fotografowane jezioro w Europie

Mekka influencerów. W pogoni za idealnym zdjęciem

Jednak prawdziwy boom wśród zagranicznych turystów nastąpił dopiero dzięki mediom społecznościowym. Lago di Braies to dziś prawdziwa perełka na mapie każdego influencera. Na Instagramie znajdziemy tysiące zdjęć, ukazujących bajkowe jezioro o każdej porze roku. Na czym polega fenomen Lago di Braies? Na pewno oprócz wyjątkowego położenia w samym sercu Dolomitów, tłumy przyciąga łatwy dostęp. Niemal pod sam brzeg jeziora można podjechać samochodem, co zachęca nawet tych, którzy nie są specjalnie skorzy do górskich wędrówek. Przekonamy się o tym na własne oczy, gdy przybywając nad jezioro, już o godzinie 8:00 rano napotkamy pozujące w wyszukanych kreacjach i pozach influencerki.