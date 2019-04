Sekrety Wysp Kanaryjskich. Nie tylko Teneryfa i Gran Canaria

Jeszcze niedawno Wyspy Kanaryjskie należały do najbardziej ekskluzywnych kierunków wakacyjnych, teraz dzięki atrakcyjnym ofertom wycieczkowym są dostępne niemal dla każdego. Oto dlaczego warto wybrać się na wakacje na wyspy wiecznej wiosny.

Klimat Wysp Kanaryjskich jest stosunkowo łagodny, z jednej strony upał nie daje się we znaki, z drugiej nieustająca wysoka temperatura sprawia, że okoliczne wody są stosunkowo ciepłe i przyciągają masę turystów. Choć przyjmuje się, że sezon trwa tam przez cały rok, to największy wysyp wczasowiczów przypada na lipiec i sierpień. Woda ma wtedy temperaturę około 20 st. C, a niebo jest bezchmurne.