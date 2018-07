Selfie z komarami. Dziewczyna z Syberii powraca

Pamiętacie zdjęcie młodej Rosjanki z oszronionymi rzęsami, które obiegło minionej zimy internet? To Anastazja Gruzdeva z Jakucka. Tym razem dziewczyna pokazuje, jak wygląda lato na Syberii.

Kiedy Anastazja Gruzdeva udostępniła swoje zdjęcie w styczniu, cały świat komentował jej makijaż, który wymalowała matka natura, a dokładniej 50-stopniowy mróz. Teraz dziewczyna powraca i znów robi furorę w internecie. A wszystko to za sprawą zdjęcia, które umieściła w mediach społecznościowych. Tym razem jej twarz "zdobią" komary, a Anastazja znowu w ten sposób informuje świat, że w miejscu, w którym żyje nie ma stanów pośrednich, są albo ekstremalnie niskie temperatury sięgające -50 st. C albo bardzo wysokie (jak na ten rejon świata) +30 st. C.