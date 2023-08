Setki tysięcy Rosjan na wakacjach. "Nie wszędzie są mile widziani"

Turcja nr 1 wśród Rosjan

Amerykański portal "Politico" poinformował, że najwięcej turystów z Rosji wypoczywa w Turcji. To jeden z niewielu europejskich krajów, który nie zakazał lotów z Rosji i podczas gdy niebo w UE jest zamknięte, tureccy operatorzy oferują loty z Moskwy do słonecznych miejsc, takich jak Antalya i Bodrum - za jedyne 130 euro (ok. 580 zł).