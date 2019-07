Sinice znów atakują. "Wygoniły z wody plażowiczów"

Osoby, które spędzają urlop w Gdańsku oraz nad Zalewem Szczecińskim i chcą skorzystać z kąpieli w morzu, powinny zmienić plany. Sinice pojawiają się też w innych miejscach nad Bałtykiem. – Wygoniły z wody nielicznych plażowiczów w Nowym Warpnie – napisał czytelnik poprzez platformę #dziejesie.



Postępujące zmiany klimatu, ocieplenie morza oraz jego zanieczyszczenie sprawiają, że częściej nad Bałtykiem będzie dochodzić do zakwitu sinic . To niebezpieczne zjawisko dla zdrowia, dlatego wtedy trzeba unikać kąpieli.

Problem ten interesuje naszych czytelników, którzy poprzez formularz #dziejesie przesyłają do nas zapytania czy dzielą się z nami zdjęciami pokazujące problem na polskim wybrzeżu. Z pytaniem, czy możliwy jest zwrot poniesionych kosztów z tytułu ograniczonego dostępu do plaż, zwróciła się do nas czytelniczka Magda. Nie pozostawiliśmy tej wiadomości bez odpowiedzi, tylko sprawdziliśmy, czy jest to możliwe.