Skandal na Mogielicy. Polana traci swój wyjątkowy charakter

Inwestor w przeszłości niejednokrotnie wnioskował do gminy, by wydała pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych i prowadzenie usług turystycznych w tym miejscu. Mówi się, że planuje on tam wybudować schronisko z 12 miejscami noclegowymi. Jednakże póki co, nie wiadomo co to będzie i czy w przyszłości nie powstanie na polanie więcej budynków, niszczących jej naturalny wygląd.