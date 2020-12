Skandal w British Airways. Stewardesa oferowała usługi dla dorosłych

Rzecznik BA: "Zawsze oczekujemy najwyższych standardów zachowania"

Jako pierwsza temat poruszyła brytyjska gazeta "The Sun". Po publikacji artykułu konta stewardesy zostały usunięte. Jednak pozostały zrzuty ekranu, na których widać treść postów. "Jedyne, co musisz zrobić, to dać mi pewną sumę pieniędzy, a zostaniesz potraktowany w zupełnie inny sposób, zgodnie z twoimi oczekiwaniami" – cytuje wpis pracownicy brytyjskiej linii lotniczej "The Sun". Według "nieoficjalnego" cennika para majtek pracownicy BA kosztowała 25 funtów (ok. 125 zł).