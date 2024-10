Skandaliczne wybryki w Rzymie. Turystka wszystko nagrała

Turyści przesadzają

Okazuje się, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja, kiedy interweniować musieli policjanci. W ubiegłoroczne wakacje jedna z turystek weszła do fontanny, bowiem chciała nabrać z niej wody do butelki. Również rok temu w sezonie wakacyjnym inna kobieta postanowiła po prostu wejść do wody i się wykąpać. Ze względu na podobne incydenty, w pobliżu fontanny spotkać można patrolujących teren policjantów.