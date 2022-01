Urlopowy hit Polaków na 2022 rok? Pięknie, upalnie i tanio

Sri Lanka to państwo w Azji Południowej, na wyspie Cejlon. Turystom ma wiele do zaoferowania. Na miejscu czekają przepiękne parki narodowe, intensywnie zielone tereny porośnięte plantacjami herbaty, piękne plaże na południu, przepiękne i kolorowe świątynie i nieziemska kuchnia. Ale to, co turyści cenią w tym kraju najbardziej, to gościnność - Lankijczycy po prostu kochają ludzi.