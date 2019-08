Skarpety z wełny merynosów. Doskonała opcja na piesze wycieczki

Merynosy są cenione przez ludzi na całym świecie ze względu na niezwykłe właściwości ich runa. Wełna z tych azjatyckich owiec szybko stała się symbolem niezawodności i wygody. Używanie jej do szycia odzieży turystycznej to doskonałe wykorzystanie jej możliwości.

Merynosy hoduje się w górach, a to oznacza, że na co dzień muszą znosić bardzo trudne warunki. Gwałtowne zmiany temperatur i silne wiatry sprawiły, że zwierzęta musiały uodpornić się na działanie negatywnych warunków atmosferycznych . Choć wywodzą się z Azji, to z czasem rozprzestrzeniły się na inne kontynenty, a teraz największe hodowle merynosów znajdują się w Nowej Zelandii.

Merynosy przystosowały się do niecodziennego klimatu, w którym latem temperatury sięgają 30 st. C, a zimą spadają do -30 st. C. Ich runo jest bardzo zwarte i gęste, ale jednocześnie wyjątkowo cienkie, kilkukrotnie cieńsze niż ludzki włos. Im cięższe włókna, tym wartość wełny jest większa, dlatego najbardziej pożądana wełna ma grubość od 15 do 25 mikronów.