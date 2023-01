Skyfall i spółka, czyli najciekawsze punkty widokowe w Polsce

Wstęp na 49. piętro Sky Tower jest płatny, a bilety dostępne do kupienia na miejscu lub online. Warto nabyć je z wyprzedzeniem zwłaszcza w weekendy, gdyż wtedy Sky Tower przeżywa największe oblężenie miłośników pięknych widoków. Bilet normalny kosztuje 23 zł, a ulgowy 15 zł. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do 3. roku życia. Sky Tower można odwiedzić każdego dnia – od poniedziałku do czwartku od godz. 9 do godz. 21, w piątki i soboty od godz. 9 do godz. 22, a w niedziele od godz. 10 do godz. 22. Na górze można przebywać maksymalnie 20 minut. Wjazdy na 49. piętro odbywają się co pół godziny.