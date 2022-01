Śląskie Jeruzalem. Kobieta na krzyżu i tanie wino pod kaplicą

Figura przedstawia św. Wilgę – kobietę z twarzą Chrystusa. Jak mówi legenda, św. Wilga (Wilgefortis) żyła w czasach prześladowań chrześcijan. Złożyła w tajemnicy ślubowanie, że będzie żyła w czystości. Jej ojciec jednak chciał, aby wyszła za mąż za poganina. Wilga odmówiła, więc rozwścieczony ojciec zamknął ją w wieży, a gdy to nie pomogło, wysłał mężczyznę do komnaty córki, aby przemocą zmusił ją do uległości. Piękna dziewczyna wymodliła sobie jednak u Boga brodę, co sprawiło, że niedoszły narzeczony nabrał do niej obrzydzenia. Wściekły ojciec ukrzyżował swoją nieposłuszną córkę. Z tej legendy wzięły się później w tradycji okołochrześciajańskiej wizerunki kobiety na krzyżu.