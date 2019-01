Słoneczna Barcelona. Oferty first minute do 2 tys. zł

Barcelona to jeden z najchętniej odwiedzanych miejsc w minionym roku. Polacy uwielbiają to gościnne i piękne miasto, dlatego przygotowaliśmy przegląd interesujących ofert w atrakcyjnej cenie.

Pogoda, architektura, ludzie i kuchnia – oto Barcelona

Barcelona to miasto, które żyje 24 godziny na dobę. Ugoszczą was tam życzliwi mieszkańcy Katalonii, oczy będzie cieszyć wspaniała architektura, wiele urokliwych uliczek zwiedzicie pieszo, a po dniu pełnym słońca zawitacie do jednej z wielu restauracji oferujących bogactwo lokalnych smaków, kolorów i aromatów. O Barcelonie mówi się, że to miasto marzeń, a Polacy pokochali je jako przystępne, malownicze i... niedrogie, bo za tygodniowy pobyt w dwu- lub trzygwiazdkowym hotelu zapłacimy tu nawet 1,4 do 1,9 tys. zł (ceny przy pobycie dwóch osób). Oferta dotyczy wyjazdów od 1 kwietnia do 31 października z wylotem z Warszawy lub Katowic - warto skorzystać z dużego wyboru i szybko podjąć decyzję, bo te wycieczki rozchodzą się jak świeże bułeczki.