Słynna atrakcja Wietnamu znowu zamknięta. Powodem głupota turystów

Hanoi Train Street, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Wietnamu. Jest to wąska uliczka, po której przebiegają tory kolejowe. Kiedy nie jeżdżą tędy pociągi to tętniący życiem obszar, przepełniony kawiarniami i restauracjami. W momencie, gdy nadjeżdża pociąg, lokalni przedsiębiorcy ekspresowo zbierają wszystkie krzesła, stoliki itp. i chowają się do budynków. Po chwili wszystko wraca do sytuacji sprzed przyjazdu maszyny.