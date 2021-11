Nieodpowiedzialne zachowanie turystów. "To nie tylko wandalizm, ale również demoralizacja innych osób"

Sosna z Sokolicy może obumrzeć

Sosna rosnąca na Sokolicy liczy sobie ponad 500 lat. To sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w ekotypie sosny reliktowej. Osiągnęła ok. 3 m wysokości, pokrojem bardziej zbliżona jest do sosen japońskich czy koreańskich gatunków. Drzewo bywa często fotografowane.