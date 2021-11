Wstęp do lasów będzie płatny? Lasy Państwowe wyjaśniają

Przykładowo, koszt organizacji wydarzenia dla ponad 100 osób w Nadleśnictwie Gdańsk to od 3 do 7 zł za osobę. Do tego trzeba jeszcze doliczyć kaucję w wysokości 1 tys. zł na "pokrycie ewentualnych szkód". Z kolei w Nadleśnictwie Międzylesie kaucja wynosi od 1 do 4 tys. zł, opłata za każdego uczestnika to 2 zł plus VAT, a za wjazd samochodu organizatora trzeba zapłacić 50 zł plus VAT.